La p’tite vadrouille : Marie-Antoinette Crelier

Vous l'avez peut-être déjà vue, tout sourire, sur l'une des affiches pour l'initiative sur le droit de vote à 16 ans. Marie-Antoinette Crelier en a 73 de plus, et elle n'a rien perdu de son énergie et de sa fougue.

Celle qui a l'été une des premières femmes présidente du Grand Conseil neuchâtelois a mené une vie de militante : elle a notamment été directrice de la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds, a présidé plusieurs années la section neuchâteloise de ce qui s'appelait encore la Fédération des Consommatrices, et a œuvré au sein de nombreuses associations. Et à 89 ans, pas question de se reposer, elle met encore son expérience et son engagement au service des jeunes.

C'est pour évoquer son parcours qu'elle a accepté d'emmener Armelle en vadrouille. Elle lui a donné rendez-vous à l'extrémité Est des Jeunes-Rives de Neuchâtel, sur le quai Robert-Comtesse, derrière la patinoire :