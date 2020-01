Stéphane Koch : « La Chaux-de-Fonds est tombée dans la facilité »

La Ville de La Chaux-de-Fonds a péché dans sa manière de communiquer. C’est l’avis de Stéphane Koch. Ce spécialiste et enseignant en relations publiques et communication digitale basé à Genève se montre plutôt dubitatif sur la nouvelle campagne de communication lancée ce week-end et présentée lundi par la Ville.

La Métropole horlogère a simulé un piratage informatique de ses canaux officiels en ligne, avant de le démentir devant la presse. Il s’agit en réalité du premier acte d’une pièce de théâtre numérique. Celle-ci, dont le coût est estimé à 90'000 francs, a comme but de casser les clichés et d'attirer de nouveaux habitants à La Chaux-de-Fonds. Des flyers ont, dans un premier temps, aussi été distribués et des affiches posées en ville.

Mais pour le spécialiste elle ne vise pas juste: « Je ne comprends pas l’idée d’utiliser ces canaux officiels pour diffuser de fausses informations » explique Stéphane Koch au téléphone de RTN dans l’entretien ci-dessous.

Pour lui, altérer des canaux officiels de communication institutionnelle, Facebook et Instagram y compris, provoque une perte de confiance entre la source de l’information et le grand public. Retrouvez l’entretien complet avec Stéphane Koch ci-dessous :