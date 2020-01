L’action sociale réorganisée à La Chaux-de-Fonds

Période de transition à venir au service de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Pour faire face aux difficultés à l’interne, le Conseil communal a présenté ce mercredi matin plusieurs mesures pour une réorganisation annoncée comme majeure. La priorité : garantir les services auprès des bénéficiaires et assainir le cadre de travail pour les collaborateurs.

Ces derniers mois, l’inquiétude avait grandi dans la sphère politique chaux-de-fonnière, notamment du côté du Conseil général. Dans un rapport de sous-commission rendu public en vue de la séance du budget de décembre, figuraient notamment l’information d’un sentiment de surcharge de travail des collaborateurs, ou encore celle d’un manque d’uniformité du traitement des dossiers, avec à la clé des erreurs et des complications de travail. La crise financière et les mesures d’austérité figurent parmi les causes.

Inconcevable pour la Ville qui annonce donc ce train de mesures mis en place par étapes. Dans cette période de transition, la conseillère communale Katia Babey prendra la direction opérationnelle du service en raison du départ de son actuel chef. Le poste sera lui immédiatement remis au concours. Katia Babey sera secondée par l’adjointe administrative à la direction du service, mais aussi par l’appui d’un autre service social régional du canton.

Un meilleur suivi des dossiers passera, dans un second temps, par une mise au concours d'un poste de chef-fe d’office de l’action sociale à 90-100% et d'un poste de chargé-e des procédures internes et de la formation à 60%, puis d'un poste de chargé-e de la comptabilité à 100% sur un an. /comm-lre