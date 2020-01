Entrepreneuriat à la peine à Neuchâtel

De son côté, Douglas Finazzi, responsable romand de l’Institut suisse de soutien aux jeunes entreprises (IFJ) et entrepreneur neuchâtelois évoque deux éléments qui peuvent expliquer le résultat de 2019. Le premier porte sur la forte concurrence du pôle lausannois, le plus gros créateur d’entreprises de Suisse romande. Le second tient dans la nature du tissu économique neuchâtelois, très industriel, qui nécessite de gros investissements de départ contrairement à d’autres domaines (digital, informatique, etc.)

Pour Douglas Finazzi, le monde politique a toutefois pris conscience de ces aspects en repositionnant Microcity et en améliorant son soutien aux entrepreneurs dans le but de diversifier le tissu économique. Le nouveau taux d’imposition des entreprises qui passera de 13,4 % en 2020 contre environ 15 % en 2019) améliorera aussi la situation à ses yeux. /sbe