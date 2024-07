Un nouveau pôle d’innovation pour Neuchâtel

Un ancien site industriel est appelé à devenir le berceau de l’innovation dans le domaine du diagnostic médical. L’État et la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP) et l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), ont récemment fait l’acquisition de deux bâtiments dans le vallon de La Serrières. Microcity sera appelé à gérer 7'000m2 pour y développer un nouveau pôle d’innovation. Les collectivités publiques tablent sur une perspective de 400 nouveaux emplois sur ce site qui fait partie d’une stratégie cantonale. Celle de réaffecter d’anciens bâtiments à de l’activité industrielle légère de pointe en regroupant sur un même site start-ups, PME, grandes entreprises et centre de recherche.