Comprendre la génération Z : le Forum 360 se frotte aux jeunes d’aujourd’hui

La chercheuse Élodie Gentina a dévoilé lundi soir à Neuchâtel quelques clefs pour mieux comprendre ...
Comprendre la génération Z : le Forum 360 se frotte aux jeunes d’aujourd’hui

La chercheuse Élodie Gentina a dévoilé lundi soir à Neuchâtel quelques clefs pour mieux comprendre et manager la génération Z. Une conférence tenue dans le cadre de la 18e édition de Forum 360

Au Théâtre du Passage, la soirée s'est tenue à guichets fermés. Au Théâtre du Passage, la soirée s'est tenue à guichets fermés.

Comment motiver et fidéliser les jeunes nés après 1995 ? Quels sont leurs rapports au travail, à la hiérarchie ou encore à la possession ? Une conférence d’Élodie Gentina a proposé lundi soir à Neuchâtel d’éclairer les mutations que véhicule la génération Z. Un événement qui se tenait au Théâtre du Passage dans le cadre du Forum 360.

La professeure à IESEG et conférencière en entreprise a dressé un portrait de la génération née avec le numérique à l’intention de dirigeants ou responsables RH d’entreprises qui cherchent à mieux cerner les comportements des jeunes adultes d’aujourd’hui.

La conférencière s’est notamment penchée sur quelques-unes des questions que soulève la génération Z : son rapport à l’autorité, sa perception de l’avenir, des risques ou encore de la stabilité professionnelle. Face à la précarité et aux crises successives, ces jeunes recherchent davantage de sens, d’équilibre et de flexibilité dans leur vie professionnelle. Ils valorisent la liberté, la collaboration et la possibilité d’apprendre en continu plutôt qu’un emploi à vie. Une génération qui « nous oblige à tout repenser » estime la conférencière. Les entreprises sont donc appelées à adapter leurs méthodes pour attirer, engager et fidéliser ces jeunes talents potentiels. Cela passe par un management plus participatif, des missions porteuses de sens et des environnements de travail ouverts à l’innovation. /aju

N'est pas normal qu’une nouvelle génération bouscule celles qui l’ont précédées ? Entretien avec Élodie Gentina :

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Des milliers de maçons romands en grève

Des milliers de maçons romands en grève

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 17:38

Clap de fin pour le Bistrot du Concert

Clap de fin pour le Bistrot du Concert

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 17:00

Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 16:39

Succès pour la première formation cantonale pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux

Succès pour la première formation cantonale pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 17:16

Articles les plus lus

Rien de bien réjouissant dans le ciel économique neuchâtelois

Rien de bien réjouissant dans le ciel économique neuchâtelois

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 11:55

Appel à témoins après un accident à Yverdon

Appel à témoins après un accident à Yverdon

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 12:24

Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 12:31

Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 16:41