Dans la peau d’un gosse

Un spectacle pour enfants au théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds. La Compagnie du Gaz travaille sur un projet inspiré d’un livre pour enfants. « Marcel la mauviette » d’Anthony Brown raconte l’histoire d’un jeune enfant brimé et solitaire. Ses camarades de classe l’ont pris en grippe et les adultes ne lui sont d’aucun secours. Grâce à son imaginaire et plusieurs rencontres, il cherche à sortir du carcan dans lequel il se sent enfermé.

Sur scène, une seule personne pour raconter cette histoire. Françoise Boillat, comédienne et metteuse en scène.