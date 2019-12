UDC : Thierry Brechbühler vice-président

Thierry Brechbühler rejoint le comité de l’UDC neuchâteloise. Le conseiller général chaux-de-fonnier a été élu mardi soir à la vice-présidence du parti lors de l’assemblée générale. L’ancien candidat au National succède à Yvan Perrin qui avait démissionné après la débâcle des élections fédérales.

Le parti a également pris position sur les objets fédéraux soumis au peuple le 9 février. Sans surprise, l’UDC neuchâteloise recommande de voter non tant à l’initiative intitulée « pour davantage de logements abordables » qu’à l’extension de la norme pénale antiraciste à la discrimination et à l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle. L’UDC neuchâteloise recommande également le non à l’initiative cantonale « pour le droit de vote à 16 ans sur demande ».





Stratégie pour les communales

L’UDC neuchâteloise s’est aussi penchée sur les élections communales neuchâteloises de juin 2020. Le parti compte entrer dans les législatifs de La Grande Béroche, La Tène, Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel. L’UDC n’est plus représentée au législatif de la capitale cantonale depuis la débâcle des élections communales de mai 2012 qui avait fait suite à plusieurs défections au législatif. /aju