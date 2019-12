La petite vadrouille : Frédéric Erard

Cela fait 15 ans que les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois amusent les petits et les grands avec leurs musiques joyeuses et leurs textes qui allient humour et émotion. Un anniversaire qu'ils vont fêter dignement lors d'une soirée de Gala le 21 décembre à l'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds.

Quelques jours avant cet événement, le contrebassiste du groupe, Frédéric Erard, a emmené Armelle en vadrouille. C'est à la Chaux-de-Fonds, dans un bar associatif, le Vostok, qu'elle l'a retrouvé. Il était déjà attablé devant un café :