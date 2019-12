Nouveaux noms pour le Corbak

La 26e édition du Corbak festival qui aura lieu du 27 au 30 mai 2020 à La Chaux-du-Milieu étoffe son affiche. Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste américain Raul Midòn se produira le jeudi 28 mai en préambule de la chanteuse béninoise déjà annoncée Angélique Kidjo. Formé en tant que musicien jazz, il a sorti une dizaine d’albums en solo, et a collaboré avec des musiciens, tels que Stevie Wonder, Herbie Hancock ou encore Bill Whiters. Même soir, autre scène, l’artiste français Sanseverino rendra hommage à François Béranger, disparu en 2003, sur la scène du Moultipass. Il se reproduira le lendemain, vendredi 29 mai, aux côtés du quartet Tangomotán. Renan Luce, accompagné du Sinfonia Pop Orchestra, et le trio de blues créole Delgres seront également présents pour cette deuxième soirée de festival.

Les billets pour les concerts annoncés seront mis en vente dès lundi soir sur le site du Corbak Festival. La programmation complète sera dévoilée dans le courant du mois de février 2020. /comm-mts