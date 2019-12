Une nouvelle maison pour les sauveteurs du Nid-du-Crô

Neuchâtel prend soin de ses sauveteurs. Au port du Nid-du-Crô, le Service communal de la sécurité dispose désormais d’une maison de sauvetage. Des anciens locaux ont été adaptés pour assurer les missions de sauvetage sur le lac. L’ensemble de ces bâtiments acquis et rénovés par la Ville sont aussi munis de panneaux solaires photovoltaïques.

Sauveteurs sur le lac, garde-ports, mais aussi employés de l’entité logistique du Service communal de la sécurité : toutes les personnes et le matériel en lien avec la gestion des ports et les missions de sauvetage lacustre sont installées dans cette nouvelle maison de sauvetage. Les travaux de rénovation d’un montant de 250'000 francs ont ainsi permis de transformer les bâtiments pour des missions de sauvetage, de gestion portuaire et logistique générale. /comm-jha