La p’tite vadrouille – Raphaël Domjan

Après une vingtaine de minutes de marche, on est enfin arrivé à proximité de la glacière de Monlési, à 1100 mètres d'altitude, dans une forêt de sapins. L'entrée de la grotte se trouve au fond d'un gouffre dans lequel il faut descendre par une petite échelle. Une fois équipés, on peut pénétrer dans la grotte et marcher sur cette langue glacière, un lieu exceptionnel où des formations de glace se sont sculptées au milieu des parois calcaires :