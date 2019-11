L’administration de Migros Neuchâtel-Fribourg ne peut pas renvoyer la direction

L’administration de Migros Neuchâtel – Fribourg (MNF), présidée par Damien Piller, n’a pas le pouvoir de renvoyer la direction de la coopérative. À l’issue du vote en faveur de son maintien mercredi, l’homme d’affaires et avocat n’a pas exclu d’évincer la direction actuellement en place. Pourtant, l’administration n’a pas seule cette compétence. La Fédération des coopératives Migros au niveau Suisse (FCM) confirme qu’elle a aussi son mot à dire.

Dans les statuts de Migros Neuchâtel – Fribourg, il est clairement indiqué que la nomination et la révocation du directeur s’effectuent sous réserve de l’approbation de la FCM.

En clair, si Damien Piller et les autres membres de l’administration décident de renvoyer le directeur, la Fédération des coopératives Migros peut mettre son véto. Contactée, la faîtière affirme qu’elle apportera tout son soutien aux membres de la direction.

À noter que les autres membres de la direction devraient aussi être protégés. Les avocats de Migros Neuchâtel - Fribourg précisent que « les statuts et règlements de la MNF n’autorisent pas non plus l’administration à révoquer un autre membre de la direction sans l’accord du directeur ». Il semble dès lors très probable que Damien Piller ne puisse rien faire pour se débarrasser de la direction actuelle.

Cette question devrait être abordée lors d’une séance de l’administration prévue mardi prochain. /ara