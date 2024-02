Un coup de jeune pour la Migros de Cernier

Une centrale photovoltaïque a été installée sur le toit du bâtiment. Elle est déjà en fonction. La mise en place de ces panneaux rentre dans une stratégie plus globale du géant orange, comme l’explique Fabrice Aubert. « Notre objectif est d’équiper toutes les succursales dont on est propriétaire. » Actuellement, 14 bâtiments de la coopérative Neuchâtel et Fribourg sont équipés de panneaux solaires.