La Poste de l’Écluse va fermer

Le bureau postal de l’Écluse à Neuchâtel va fermer ses portes au début de l’année prochaine. Il sera remplacé dès le 24 février 2020 par une filiale en partenariat implantée dans la nouvelle Pharmacieplus City Centre à la rue de l’Écluse 38. La Poste l’a annoncé vendredi. Le Géant jaune précise que le bureau actuel de l’Écluse affiche une baisse de 33% des versements sur les huit dernières années.

La future filiale, située dans City Centre, offrira des horaires étendus, précise le communiqué de La Poste : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h. Il sera possible notamment de procéder au dépôt et au retrait des lettres et de colis, d’acheter des timbres ou encore d’effectuer des paiements sans espèces avec la PostFinance Card et toutes les cartes de débit courantes.

Deux places de stationnement « courte durée » sont par ailleurs prévues devant la nouvelle filiale. /jpp-comm