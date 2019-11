Crêt Meuron va de l’avant

Nouvelle étape en vue de la création du parc éolien du Crêt Meuron. La société de production d’énergie a déposé une demande de permis de construire soumise à l’enquête publique. Le projet prévoit l’installation de sept éoliennes de 93 mètres de hauteur. De quoi produire annuellement l’équivalent de la moitié de la consommation d’électricité de la population de la commune de Val-de-Ruz.

Le projet est porté par la Société de production d’énergie du Crêt Meuron, une filiale du groupe RES. Si le projet voit le jour, certaines pistes de ski de fond devront être supprimées dans les secteurs de la Vue-des-Alpes et de Tête de Ran. Dans leur communiqué, les promoteurs reconnaissent que les pistes du « Chemin de la Merde » et de Crêt Meuron ne pourront plus être tracées. Les autres pistes de la Vue des Alpes pourraient être maintenues selon les promoteurs du parc éolien « au prix de l’arrêt de certaines éoliennes pendant les périodes de formation de givre ». /com-aju