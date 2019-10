Céline Vara et Fabien Fivaz quitteront leur siège en novembre

Céline Vara et Fabien Fivaz ne seront pas présents au Grand Conseil neuchâtelois pour la session du budget en décembre. Les deux nouveaux élus à Berne vont quitter leur siège de député à l’issue du mois de novembre. Dans cette démarche, ils suivent le socialiste Baptiste Hurni qui nous a confié en début de semaine vouloir abandonner son siège de député à la même date.

Si ces départs sont agendés, la succession de Fabien Fivaz, chef de groupe Popvertssol, n’est pas encore décidée. Réunis hier, les Verts et leurs alliés n’ont pas encore choisi quelle personne allait succéder au nouveau conseiller national en tant que chef de groupe. Cette décision devrait être rendue d’ici le 5 et 6 novembre date de la prochaine session du Grand Conseil. Mais plus urgent, Fabien Fivaz étant le rapporteur de la commission financière, il a fallu trouver un remplaçant pour endosser ce rôle lors de la séance du budget. C’est le popiste Daniel Ziegler qui reprendra cette tâche.

On rappelle que les deux verts fraîchement élus ne participeront pas à aux discussions sur le budget prévues les 3 et 4 décembre. En effet, la première session à Berne se tient du 2 au 20 décembre. /jha