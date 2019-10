Baptiste Hurni démissionnera du Grand Conseil en novembre

Sa décision est prise et elle est irrévocable. Baptiste Hurni démissionnera du Grand Conseil neuchâtelois lors de la session des 5 et 6 novembre et pas plus tard. Le tout nouveau conseiller national ne participera donc pas à la session des 3 et 4 décembre consacrée au budget du canton, même s’il est chef de groupe du Parti socialiste et membre de la Commission financière. Baptiste Hurni se dit convaincu que le double mandat n’est pas tenable, le PS l’interdit d’ailleurs dans ses statuts et la première session à Berne se tient du 2 au 20 décembre.