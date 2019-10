L'activisme a-t-il sa place dans le monde scientifique ?

« Doit-on craindre l’activisme », c’est le thème de la deuxième conférence des Green Fridays. La faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel accueille un cycle de conférences qui traite des préoccupations actuelles dans différents domaines sociétaux et environnementaux. Plusieurs scientifiques viennent présenter leur travaux et recherches de manière accessible au plus grand nombre.

Alexandre Aebi professeur en biologie et anthropologie a choisi de parler de l’activisme vendredi après-midi à l’Aula d’Unimail entre 13h15 et 14h. Il était l’invité de La Matinale RTN :