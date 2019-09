La zone bleue sera moins grande à La Chaux-de-Fonds

Il y a deux manières d’évaluer ce communiqué de la Ville aujourd’hui. La première, c’est d’y voir un Conseil communal à l’écoute de sa population. Un exécutif qui assume certaines erreurs et qui, du coup, en tire les conséquences. L’autre c’est faire le constat d’une certaine réalité : le Conseil communal n’a toujours pas trouvé la recette miracle pour le stationnement à La Chaux-de-Fonds, ce véritable serpent de mer qui nage en eaux troubles depuis une cinglante défaite en votation en 2011. Et c’est tout de même la deuxième correction du dossier depuis le feu vert du Conseil général en février. À quelques mois des élections communales, ce retour en arrière sonne un peu faux. Et à force de vouloir satisfaire tout le monde, les automobilistes en premier lieu, cette nouvelle politique de stationnement perd en crédibilité. L’avenir dira si elle est efficace et si ce nouveau changement de disque ne risque pas de mettre les autorités en dehors de la case.