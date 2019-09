Un compromis sonore pour les fêtards et les riverains neuchâtelois

Comment satisfaire les oreilles des riverains et des fêtards ? C’est la question posée lundi soir au Conseil général. Alors que la Ville de Neuchâtel mise sur une vie nocturne plus dynamique, la nuit tombée le bruit peut considérablement perturber les habitants du centre-ville et du port. L’exécutif a ainsi formulé les différentes mesures prises pour contenter gérants et riverains. Notamment la réduction des horaires de fête les jeudis et les dimanches soir jusqu’à 22 heures. Aussi, une baisse des décibels et un contrôle hebdomadaire du bruit par les autorités communales ont été mis en place. S’il y a dépassement des valeurs limites, les établissements reçoivent des avertissements qui peuvent conduire à leur fermeture. Des mesures trop répressives selon la gauche… Réponse de Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge de la sécurité: