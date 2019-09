La p'tite vadrouille : Angie Ott

Angie Ott a co-écrit une chanson avec deux autres mamans, Gaëlle Solioz et Natalie Guignard, la maman de la petite Zoé emportée par un cancer il y a six ans et fondatrice de l'association Zoe4life. Le but de cette association, c'est de soutenir la rechercher et les familles touchées par un cancer pédiatrique. La chanson « Zoé pour la vie » témoigne du parcours difficile de ces enfants et de leurs familles.

Le mois de septembre est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. En Suisse, chaque année, 200 enfants développent un cancer. C'est le cas d'Adriàn, 3 ans, le fils de la chanteuse neuchâteloise Angie Ott.

Ce petit garçon plein de joie lui donne la force de se battre, comme elle le raconte en balade au bord du lac à Erlach, endroit symbolique où il a fait ses premiers pas :