La biennale du Patrimoine horloger voit double

La biennale du Patrimoine horloger aura lieu une deuxième année de suite pour les 10 ans de l’inscription du Locle et de La Chaux-de-Fonds à l’UNESCO. Après la 8e édition qui s'est tenue en 2018, la manifestation qui est organisée tous les deux ans aura lieu cette année dans le cadre des festivités organisées dans les Montagnes neuchâteloises.

Cette 9e Biennale du patrimoine horloger se tient du 1er au 3 novembre. Durant ces trois jours, 34 entreprises, ateliers et manufactures ouvriront gratuitement, mais sur réservation le plus souvent, leurs portes au public. Plusieurs nouvelles marques participent à l’événement dont Audemars Piguet Renaud et Papi, Cartier Horlogerie, Eberhard & Co et Jaquet-Droz. Les réservations sont ouvertes mardi dès 14 heures.

En parallèle, le programme propose activités, concerts, projections de films et séries sur l’horlogerie ainsi que des conférences. /jha