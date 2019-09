Les impôts vont baisser d’un point à la Tène

De leur côté, les socialistes sont inquiets. Ils rappellent que la Tène a un endettement toujours important, ainsi qu’un manque de fortune. « La commune va devoir s’endetter d’avantage et repartir dans la spirale des augmentations d’impôts », regrette le conseiller général socialiste Jean-Paul Ross. « Si on attendait trois ou quatre ans, on pourrait envisager de réduire ce coefficient fiscal significativement et sur le long terme ». / ara