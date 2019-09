Une montre pour le patrimoine horloger

Une collecte de fonds pour le moins inhabituelle. Le Musée international d’horlogerie (MIH) ouvre à la souscription une création horlogère entièrement « made in La Chaux-de-Fonds » pour financer des travaux en faveur de la préservation du patrimoine. Créée dans le cadre du 25e Prix Gaïa, dont la cérémonie se déroulera jeudi, la montre MIH Gaïa a vu le jour grâce à l’étroite collaboration d’artisans et d’entreprises chaux-de-fonniers, tous experts dans leur domaine et reconnus mondialement pour la qualité de leur travail. Les recettes serviront principalement à restaurer le Grand Magicien et le Tellurium, deux pièces de la production neuchâteloise qui nécessitent le plus urgemment une restauration. Une première création originale avait été conçue en 2005.

Remis depuis 1993 aux artisans, historiens, chercheurs, scientifiques de l’industrie, le Prix Gaïa s’est imposé sur la scène horlogère internationale comme « le Nobel » de l’horlogerie. Il vise à récompenser les personnalités qui contribuent à l’histoire, à la technique et à l’industrie. /comm-mts