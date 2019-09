Deux actions lancées contre l’interdiction des doubles mandats

La décision du Grand Conseil neuchâtelois d’interdire le double mandat de député et de conseiller communal fait réagir et plutôt deux fois qu’une.

Un comité formé de cinq membres du parlement cantonal issus des principaux partis a présenté son référendum mercredi matin. Le texte demande que le peuple tranche sur la question. Selon les référendaires, la décision du Grand Conseil est anticonstitutionnelle et va à l’encontre de la démocratie. Les référendaires ont jusqu’au 10 octobre pour récolter 4 500 signatures. « La récolte sera difficile » : annoncent Daniel Ziegler, président du POP neuchâtelois, et Alexandre Houlmann député socialiste. Actuellement, le texte est muni de plusieurs centaines de signatures, mais en pleine période électorale, il apparaît très peu probable que le quota de signatures soit atteint d’ici la date limite.

Recours déposé



En parallèle, le conseiller communal et député Cédric Dupraz vient de déposer un recours devant le Tribunal fédéral. Le Loclois souhaite que la validité juridique et constitutionnelle de la loi soit vérifiée par la justice fédérale. Selon lui, il semblerait qu’elle va à l’encontre d’un certain nombre de principes démocratiques. En tant que député et ancien président du Grand Conseil, Cédric Dupraz ajoute encore qu’il n’a aucun intérêt financier relatif à son mandat vu qu’il transmet ses indemnités à son parti.