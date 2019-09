La p'tite vadrouille : Daniel Collaud

Chaque mardi on se balade dans la Matinale. Mais aujourd'hui, on sera assis pour visiter Neuchâtel, puisqu'on embarque à bord du petit train touristique qui fait le tour de la ville. Et pas à n'importe quelle place, Armelle s'est installée dans la cabine, à côté du chauffeur, Daniel Collaud. Attention départ !