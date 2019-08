Soutien financier pour la culture neuchâteloise

29'000 francs, c’est le montant qu’a versé la Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise à diverses institutions et actions culturelles neuchâteloises mardi matin. Ces dons, pouvant aller jusqu’à 300'000 francs par année, ont pour but de soutenir et d’encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel.

Spectacle, film docu-fiction, ciné-concert, collaboration créative et artistique et long-métrage ont été récompensés par la Fondation. Parmi les bénéficiaires, l’Association Dejan Gacond et l’Association Kaleidoscope, Büchi Tizian, l’Association Les Établis Sauvages, l’Association U-Zehn et l’Association Terrain Vague se sont partagé le montant.



Une Commission a été fondée pour l’occasion, composée de cinq membres dont un seul représentant de la banque. Ce procédé permet de garantir l’indépendance de la distribution des revenus disponibles. /comm-mts