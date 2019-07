Les citoyens de Peseux opposés à la fusion de leur commune avec Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin iront bel et bien au Tribunal fédéral. Ils annoncent vendredi avoir déposé un recours au TF en date du 4 juillet. Leur but est d’annuler le vote du 25 novembre qui a vu les citoyens subiéreux accepter la fusion. Les recourants précisent dans un communiqué qu’il leur manque encore plusieurs milliers de francs pour financer le recours. /comm-jpp