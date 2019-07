Une nouvelle usine pour Someco et Evosigne

Moment symbolique mardi matin à Boudry. La cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle usine qui réunit sous le même toit les manufactures horlogères Someco et Evosigne s’est tenue en présence d’une septantaine de personnes, dont le conseiller d’Etat neuchâtelois en charge de l’économie Jean-Nat Karakash et le conseiller communal de Boudry Jean-Pierre Leuenberger.

Ce nouveau bâtiment situé sur le plateau de la gare a été pensé sur six niveaux sur une surface de 8'000 mètres carrés utilisables. Une attention particulière a été mise sur le développement durable avec notamment un système de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et les toillettes ainsi que la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture et les façades.

La société Someco, spécialisée dans la réalisation de cadrans de montre, est actuellement implantée à Cormondrèche mais se trouve à l’étroit dans des locaux qu’elle occupe depuis ses débuts en 1966. Situation identique pour l’entreprise Evosigne, active dans la production d’aiguilles de montre, basée à La Chaux-de-Fonds depuis sa création en 2012.

Cette centralisation permettra de rassembler les 150 employés sous un même toit. À moyen terme, le directeur administrateur de Someco, Philippe Holzer, mise sur la création de 30 à 40 nouveaux emplois.

Il est prévu que cette nouvelle usine soit opérationnelle à partir de l’été 2020. /jpp