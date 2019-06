Soleil : appel à la prudence !

La prévention solaire est l’affaire de tout le canton ! Les journées de sensibilisation aux dangers du soleil sont désormais mises sur pied dans l’ensemble des communes du canton qui possèdent une piscine extérieure.

Cette action est organisée avec la collaboration du Service cantonal de la santé publique, la Ligue neuchâteloise contre le cancer, le Groupement des dermatologues de Neuchâtel et le Réseau urbain neuchâtelois. Ces journées se tiennent ce mercredi au Landeron et aux piscines Nid-du-Crô à Neuchâtel, vendredi aux Mélèzes à La Chaux-de-Fonds, dimanche à Engollon, mercredi 26 aux Combes à Boveresse et vendredi 28 au Communal, au Locle. /comm-aju