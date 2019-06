Comptes et critiques au Conseil général de Neuchâtel

Des chiffres dans le noir, mais qui ne satisfont pas complètement le législatif. Les comptes 2018 de la Ville de Neuchâtel sont passés devant le Conseil général lundi soir. Si l’exercice présente un léger bénéfice de 61'084 francs, alors que le budget prévoyait un déficit de plus de 5,2 millions, il n’a pas totalement convaincu. Malgré un vote d’approbation assez large (33 oui, contre 3 non et 2 abstentions), les groupes n’ont pas manqué d’émettre leurs inquiétudes.

La droite, premièrement, a relevé que sans une réévaluation des actions de Viteos pour plus de 8 millions de francs, les chiffres auraient été largement déficitaires. Un tour comptable qui cache un déficit structurel et que la droite appelle à endiguer à coup d’économies strictes.