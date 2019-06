Peseux : recours rejeté !

Les opposants à la fusion à Peseux déboutés : la Cour de droit public du Tribunal cantonal a estimé que les recours déposés avaient été trop tardifs.

À la suite de l’annulation par le Tribunal fédéral de la votation communale de Peseux du 5 juin 2016 concernant la fusion de Neuchâtel-ouest, un nouveau scrutin a été organisé le 25 novembre 2018. Des électeurs avaient alors contesté les résultats en déposant un recours le 30 novembre. Ils invoquaient plusieurs irrégularités comme motif d’invalidation du scrutin. La Chancellerie d’Etat avait estimé la réaction trop tardive et avait rejeté le recours.

La Cour de droit public arrive à la même conclusion. Elle considère que « les irrégularités soulevées avaient soit été réparées avant la date du scrutin, soit étaient connues des électeurs plusieurs semaines avant la votation, […], dans de telles circonstances, les recourants auraient dû agir dans le délai de six jours depuis la prise de connaissance des irrégularités ». Dès lors, bien que les recours aient été déposés dans un délai de six jours après la publication des résultats de la votation, la Cour a estimé qu’ils étaient tardifs et que la Chancellerie les a déclarés irrecevables à juste titre. /comm-mwi