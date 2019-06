« En principe, on ira au Tribunal fédéral »

Déboutés par le Tribunal cantonal jeudi dans le dossier de la fusion de Neuchâtel-Ouest, les recourants s’expriment.

Les trois citoyens de Peseux prennent acte de la décision. S’ils parviennent à récolter entre 4'500 et 5'000 francs dans les deux prochaines semaines, ils comptent bien saisir le Tribunal fédéral afin de faire annuler le scrutin du 29 novembre 2018.

Les recourants se disent aussi surpris par le laps de temps qu’il a fallu au Tribunal cantonal pour rendre son arrêt : « On prend acte de la décision. […] On constate qu’entre le recours qu’on a déposé contre la décision de la Chancellerie et la décision de la Cour de droit public, il s’est écoulé 3 mois et demi. Contre 14 mois contre la précédente décision ». La Chancellerie d'Etat avait en effet rendu sa décision en août 2016. Le Tribunal cantonal avait ensuite rendu un arrêt fin octobre 2017.