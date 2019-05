La Chaux-de-Fonds : démolition illégale au cœur du périmètre Unesco

C’est une véritable tuile pour l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds qui célèbre cette année en grande pompe son 10e anniversaire. Théo Huguenin-Elie, chef de l’urbanisme, parle même de « petit drame patrimonial » voire de « brigandage patrimonial ». Un des bâtiments de l’ancienne quincaillerie Kaufmann de la rue du Marché a été démoli illégalement, selon les autorités, alors que le massif était en rénovation.

Le conseiller communal l’a annoncé jeudi soir devant le Conseil général en réponse à une question de la socialiste Carmen Brossard. Pourtant, tout avait été fait dans l’ordre des choses par la Ville, selon Théo Huguenin-Elie. Les commissions compétentes, y compris celle des experts Unesco, avaient sanctionné, et donc interdit légalement la démolition de l’un ou l’autre des bâtiments du massif. Désormais, la Ville entend répondre fermement à ces agissements. Une plainte pénale a été déposée et une enquête ouverte par le Ministère public pour éclaircir cette affaire. Le chantier a été immédiatement arrêté. « Nous espérons que l’ampleur de ce dossier et la réaction du Ministère public décourageront tout un chacun de se comporter de cette manière-là à l’avenir. »