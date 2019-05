Val-de-Ruz : la zone réservée acceptée

En cas de non, le Conseil d'Etat aurait agi par substitution et aurait été contraint de prononcer lui-même une zone réservée qui toucherait pour la commune de Val-de-Ruz environ le double de surface, et donc davantage de propriétaires.

La création d'une zone réservée « est une étape incontournable de la mise en vigueur de loi fédérale sur l'aménagement du territoire », avait rappelé le Conseil communal de Val-de-Ruz. Selon les critères fédéraux, le canton de Neuchâtel est surdimensionné dans sa zone à bâtir de 67 hectares, notamment au Val-de-Ruz.





Interdiction temporaire

Le 5 novembre 2018, le Conseil général de Val-de-Ruz a fixé la zone réservée à 12 hectares, soit une surface moindre que la proposition du Conseil d'Etat. Elle a été combattue par référendum par des propriétaires, qui craignent d'être mal indemnisés si leur terrain sort de la zone à bâtir.

La zone réservée est formée de l'ensemble des terrains soumis à une interdiction temporaire de construire de cinq ans. Son but est de garantir que les modifications de zones à bâtir étudiées restent possibles jusqu'à la décision finale. Les communes de Val-de-Travers, du Locle, de la Grande Béroche ou de Rochefort ont déjà mis en place des zones réservées. /ATS-mwi