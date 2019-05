Nouvelle baisse du taux de chômage

La situation sur le marché du travail en Suisse s'est améliorée de manière marginale en avril. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point par rapport au mois de mars, à 2,4%. Toutes les catégories de demandeurs d'emploi ont enregistré une diminution.

Dans le canton de Neuchâtel, le nombre de chômeurs est au plus bas depuis dix ans, selon un communiqué du Service de la statistique cantonal. Le taux a baissé de 0,3 point, passant de 3,8% en mars à 3,5% en avril. Il est désormais inférieur à celui des cantons de Vaud et de Genève qui affichent respectivement 3,6% et 4,3%.

Les facteurs saisonniers expliquent en partie cette baisse qui profite principalement aux professions de la construction et les professions de l’hôtellerie-restauration. /ats-comm-sma