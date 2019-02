Nouvelle concession de deux ans pour la LNM

La LNM peut aller de l’avant. Après 2014 et 2016, la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat annonce ce mardi dans un communiqué le renouvellement de sa concession pour deux ans par l’Office fédéral des transports. Cette courte durée est motivée par le fait qu’un audit sera mené courant 2019 afin de vérifier que les décisions prises par la société pour se mettre en conformité sont bel et bien appliquées. La LNM espère que les résultats de cette évaluation permettront un renouvèlement plus durable de la concession dès 2021. /comm-lre