Un résultat solide pour la BCN

La Banque cantonale neuchâteloise se porte bien. Le compte de résultat 2018 de l’institution présente un léger recul du revenu brut, à 135,7 millions de francs (-0,8%) mais un bénéfice net en hausse de 5,2% à 39,5 millions de francs. Ces résultats sont très proches de l’exercice record de 2017.

Depuis plusieurs années, un des défis de l’institution est de pouvoir contenir l’impact du taux négatif. Une situation qui se répercute de plus en plus sur le marché immobilier et qui pourrait avoir des répercussions sur 2019.