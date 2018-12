Viola Amherd élue au Conseil fédéral

Le « centre du centre » sera représenté au Conseil fédéral : Viola Amherd a été élue mercredi matin pour siéger au Conseil fédéral. La candidate PDC, originaire du Haut-Valais, a récolté 148 sur 240 votes valables au premier tour. Quatre bulletins étaient blancs. Viola Amherd évince Heidi Z’graggen, l’autre candidate du PDC, qui a obtenu 60 voix. Le président du PDC Gerhard Pfister a récolté 17 voix, et 15 voix éparses ont également été comptées.

La nouvelle ministre a accepté son élection avec émotion. Dans son discours à la tribune de l’Assemblée fédérale, elle a assuré être « consciente » de la tâche qui lui incombe et compte « l’accomplir avec sincérité et collégialité ». « C’est un grand honneur pour moi et mon canton », a-t-elle ajouté. Elle souhaite favoriser des solutions pragmatiques et efficaces pour la Suisse et ses habitants : « Je promets que je ferai tout pour relever les défis et servir notre pays ».

Cette avocate et notaire de 56 ans, qui succède à Doris Leuthard, siégeait depuis 2005 au Conseil national. Elle a également été présidente de la commune de Brigue-Glis pendant 12 ans. Parmi ses principaux chevaux de bataille : la digitalisation et l’intelligence artificielle. Elle souhaite plus de formation aux nouvelles technologies. Elle défend également les régions de montagne.

C’est la quatrième fois que le Valais est représenté au Conseil fédéral. /cto

