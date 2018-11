La fusion entre Le Locle et Les Brenets sur le bon chemin

Un pas vers la nouvelle commune. Les autorités du Locle et des Brenets ont effectué leurs premières décisions au sein de quatre groupes de travail mis en place. La commission intercommunale se donne plusieurs objectifs, à savoir la garantie des places de travail des employés communaux et une uniformisation de leur statut. Un autre objectif est celui du maintien des prestations de proximité et des guichets existants pour les citoyens.

Les groupes de travail se sont penchés eux sur des domaines distincts : les institutions, les finances, le tourisme et la mobilité. Diverses propositions ont été avancées. Déjà associée à ces réflexions, la société civile le sera encore plus prochainement. Un site internet a d'ailleurs été conçu pour permettre à la population de suivre l’avancement des travaux de la commission. Il permet aussi à la population de faire directement des propositions qui leur semblent pertinentes pour la nouvelle commune.

Un thème fortement émotionnel a aussi été abordé, celui de la dénomination de la nouvelle commune. L’idée retenue est que les deux agglomérations garderont leur nom, alors que Le Locle sera la dénomination administrative pour la future commune.

L’agenda se précise aussi. Le projet de fusion devrait être finalisé durant l’année 2019, avant d’être soumis aux conseils généraux. L’aval du peuple sera demandé en 2020. Si la fusion est plébiscitée, la commune devrait voir le jour le 1er janvier 2021. /comm-tho