Le Locle-Les Brenets : double oui des législatifs à la fusion

Le Locle et Les Brenets sont toujours plus proches. Un nouveau seuil politique a été franchi jeudi soir. Les deux Conseils généraux ont validé la convention de fusion entre les deux communes signées le 5 février dernier par les deux exécutifs. Sur les bords du Doubs, la séance a été expédiée en 30 minutes chrono, avec une acceptation par 13 voix et une abstention. À l’hôtel de ville du Locle, la fusion a été votée par 31 oui et une abstention.

Aux Brenets, même si tous les conseillers généraux avaient répondu présents, la parole n’a été que très peu demandée. Il faut dire que le processus s’est fait pas à pas depuis près de 9 ans, et qu’une commission intercommunale ad hoc, intégrant des conseillers généraux du Locle et des Brenets, a été créée spécialement.

Quelques conseillers généraux ont toutefois souligné la nécessité de fusionner en regard du manque de relève politique dans le village. Laurent Juillerat, président de l’Union démocratique de gauche, le plus grand parti représenté au législatif :