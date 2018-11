Zoo et musée d’histoire naturelle sur un même site

Le mariage entre le zoo du Bois du Petit-Château et du Musée d’histoire naturelle (MHNC) entre dans une phase cruciale à La Chaux-de-Fonds.

Un projet, devisé au total à près de 7 millions de francs prévoit de regrouper les deux institutions. Le MHNC, fermé au public depuis 2014, prendrait ses quartiers dans les locaux de l’Ancien-Stand rénové, réaffecté et métamorphosé. Ses murs accueilleraient également une boutique, une cafétéria, des locaux administratifs et des surfaces d’expositions consacrées aux enjeux naturels régionaux et internationaux.

Le zoo y gagnerait un accueil renforcé et la mise aux normes de l’infrastructure destinée au personnel.

L’entrée sud du parc serait transformée en parvis et un parking verrait le jour au sud.

Sur cet investissement de plus de 5 millions de francs, la part de la ville s’élèverait à 3,4 millions, dont la majorité destinée à combler le retard d'entretien de l’Ancien-Stand.



Selon le projet élaboré par le Conseil communal, l’accès au zoo devrait rester gratuit. Le musée serait lui payant.



Le Conseil général se penchera sur ce projet lors de sa séance du 27 novembre.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient démarrer l’année prochaine, avec une ouverture au public prévue fin 2020. /comm-cwi