Jean-Claude Biver à l’honneur pour ses 45 ans de carrière

45 ans au service des plus grandes marques. Jean-Claude Biver s’est vu remettre le Prix spécial du Grand prix d’horlogerie de Genève, le 9 novembre, non sans émotion. Blancpain, Omega, Hublot : beaucoup de grands noms de l’horlogerie suisse lui doivent énormément. Il supervise actuellement les activités des principales marques du groupe LVMH, à savoir Hublot, TAG Heuer et Zenith.



Marylise Saillard a suivi cet événement dans le cadre de la chronique horlogère Pile à l’heure. Elle a pu capter l’émotion d'une soirée très intense pour le lauréat du Prix spécial :