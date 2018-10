Fusion Neuchâtel-Ouest : le débat

Les citoyens de Peseux ont l’avenir de près de 45'000 personnes entre leurs mains. Le 25 novembre, ils voteront à nouveau sur la fusion Neuchâtel-Ouest. Un scrutin mis sur pied à la suite de la décision du Tribunal fédéral qui a annulé celui de 2016 sur la question.

En cas de oui, Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin ne formeront plus qu’une seule entité dès 2021. Une nouvelle commune qui deviendrait la troisième ville de Suisse romande. Si c’est le non qui l’emporte, ce sera le statu quo.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette votation, RTN organise un débat en direct et en public, mercredi 31 octobre à Peseux, à l’Auberge du Grand Pin. Nous accueillerons dès 7h30, Mireille Tissot-Daguette, coprésidente du comité en faveur de la fusion et Attila Tenky, porte-parole de l’association anti-fusion. /rgi