Le Rock altitude donne le ton sur le Communal

Une soirée aux couleurs alternatives mercredi soir pour l’ouverture du Rock altitude festival au Locle. L’ambiance était plutôt détendue pour assister aux premiers concerts de cette 13e édition.

Les Suisses de Duck Duck Grey Duck ont eu l’honneur d’ouvrir les festivités. Défi relevé avec panache par le trio dans une Tent Stage encore clairsemée. Les Hollandais de Dewolff ont ensuite transporté les spectateurs avec une musique qui sentait parfois bon les les années 60, grâce notamment à la virtuosité du musicien à l’orgue Hammond. Groupe le plus attendu au vu de l’affluence devant la grande scène, les Américains de The Black Angels ont distillé leur musique psychédélique au plus grand bonheur des amateurs du genre.





Par ailleurs, la soirée des bénévoles de la Plage des Six Pompes s’est déroulée pour la première fois dans l'enceinte du festival. Alors que les dernières infrastructures ont été démontées dans la journée en vieille ville de La Chaux-de-Fonds, quelque 300 plagistes bénévoles (sur les 600 mobilisés cette année) ont répondu présents. Le festival international des arts de la rue et le rendez-vous loclois collaborent également régulièrement, notamment pour ce qui est du prêt de matériel. /lre