Formule réduite et gourmande pour le Rock Altitude

Le Rock Altitude n’aura pas lieu sous sa forme habituelle en 2023. Le festival reconduit cette année la formule Crock’Alt qui aura lieu du 10 au 12 août. Crée pendant la pandémie de Covid-19, ce concept allie repas et concert sur le site du Communal. Les organisateurs justifient ce choix par une pénurie du personnel bénévole et des défis logiques qui ont poussé l’organisation « dans ses derniers retranchements ». Un concept plus « simple en termes d’infrastructure et plus raisonnable en termes de budget », précise le communiqué. Le format permet également au Rock Altitude de se démarquer « en proposant une expérience atypique ».





Nouvelle version du Crock’Alt

Le Crock’Alt se déroulera sur trois jours – au lieu de deux en 2021 – et proposera aux festivaliers une version moins copieuse et donc moins chère. Les billets seront vendus aux environs de 90 francs pour la version complète et de 50 francs pour l’option réduite.

Les organisateurs annoncent également une collaboration inédite avec la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds. Le Duo Jatekok - seules artistes autorisées à revisiter les titres du groupe de metal allemand Rammstein – proposera un concert de piano le samedi 12 août. Une collaboration qui pour but d’ « ouvrir la musique classique à d’autres publics », précise l’organisation.

Les différentes formules de repas et la programmation seront disponibles fin avril. /comm-gtr