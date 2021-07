Le Rock Altitude se met à table

Le Rock Altitude Festival dévoile le menu pour son édition 2021. L’évènement alliera musique et arts de la table. Les organisateurs annoncent jeudi la mise sur pied de Crock’alt, qui se tiendra du vendredi 13 au samedi 14 août à la Patinoire du Communal. Trois concerts rock et metal ainsi qu’un repas complet sera proposé aux festivaliers. Comme les soirées seront limitées à 500 places, le passe Covid ne sera pas nécessaire.







Têtes d’affiches suisses et françaises

Le groupe de metal-punk français Lofofora sera la tête d’affiche du vendredi 13 août. Il sera accompagné de Closet Disco Queen & The Flying Raclettes et des Biennois de Sxokondo. Watchmaking Metropolis Orchestra ouvrira les hostilités du samedi 14 août, suivi du trio /A\, composé de la chanteuse basée à Neuchâtel Emilie Zoé, Franz Treichler et Nicolas Pittet. Le rock’n’roll de The Monsters clôturera la soirée. /comm-gtr