In Flames donne le ton au Rock altitude festival

Une patinoire recouverte de copeaux de bois, des riffs de guitare, quelques envolées gutturales : le Rock altitude festival est bel et bien de retour à la patinoire du Communal du Locle. Les retrouvailles du public ont eu lieu mercredi à l’occasion du premier soir du festival qui se tient jusqu’à samedi. Au programme, la venue d’une tête d’affiche dans la lignée de la réputation que s’est taillée le rendez-vous de la Mère Commune : les Suédois de In Flames. Formé dans les années 90, le groupe est considéré comme celui qui a démocratisé un death metal plus mélodique.

Les fans du groupe sont venus de loin pour voir le concert, preuve que le festival loclois, s’il s’inscrit dans une niche musicale, sait trouver son public en Suisse romande comme alémanique mais aussi en France voisine. C’est un Chaux-de-Fonnier que nous avons croisé sur place. Ancien programmateur et membre du comité de Bikini Test, Yannick Zaugg se considère comme un fan d’In Flames. Il décrit ce que « son » groupe et sa musique ont de spécial :