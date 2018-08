Quand le spectateur devient danseur

C’est un peu les bougies sur le gâteau du 25e anniversaire de la Plage des Six pompes. Samedi à 18h30, le festival des arts de la rue accueille The color of time, une déambulation explosive qui promet de colorer les rues de La Chaux-de-Fonds.

La compagnie Artonik invite le public à participer à l’aventure. Pour se faire, des répétitions ont lieu tout au long de la semaine pour permettre de découvrir la chorégraphie grâce aux conseils de Laura Cossa. Et il n’est pas nécessaire de savoir danser pour se lancer.